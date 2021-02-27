بينهم أطفال.. تحرير 42 من المختطفين غرب نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم ولاية النيجر، اليوم السبت، تحرير 42 شخصًا، بينهم 27 طفلا، كانوا قد اختطفوا من مدرسة قبل 10 أيام فى وسط غرب نيجيريا، وهى العملية التى تأتى غداة عملية خطف أخرى طالت 317 فى نفس الولاية.





وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال أبو بكر سانى بيلو، إن "التلاميذ والأساتذة وأقاربهم بمعهد العلوم فى كاجارا استعادوا حريتهم واستقبلتهم الحكومة المحلية". وكان عشرات المسلحين اقتحموا مدرسة فى شمال غرب نيجيريا، مساء الخميس الماضى، حيث اختطفوا 317 تلميذة من مساكن الطلبة. وكثفت العصابات الإجرامية المسلحة أو المتطرفين المنتشرين فى شمال غرب نيجيريا ووسطها، من هجماتها فى الأونة الأخيرة، من أجل الحصول على فدية، أو الاغتصاب والسلب.

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