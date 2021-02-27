نيوزيلندا: إغلاق جديد لمدينة أوكلاند بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيوزيلندا، اليوم السبت، إعادة فرض الإغلاق العام على مدينة أوكلاند التى تعد أكبر مدينة فى البلاد، وذلك للمرة الثانية خلال فبراير الجارى، بعد الكشف عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وفى بيان لها، دعت رئيسة الوزراء، جاسيندا أردرن، إلى مؤتمر صحفى عاجل مساء اليوم السبت، للإعلان عن إجراءات خاصة بمدينة اوكلاند، بعد الإعلان عن حالة الإصابة، قائلة إنه "أمر محبط وأعلم أنه كذلك".

وأضافت أردرن، أن حالة الإصابة الجديدة اليوم ليست لها صلة بعد بحالات الإصابة الثلاث المكتشفة من قبل، مما دفع الحكومة إلى فرض إغلاق، موضحة أنه سيتم تطبيق القيود الجديدة لأسبوع واحد على الأقل، حسبما نقلت "بلومبرج" الإخبارية.

وكانت نيوزيندا فرضت إغلاقًا على مدينة أوكلاند فى 14 فبراير الجارى، فى أعقاب اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا داخل المدينة، وتم تخفيف القيود بعد ذلك بثلاثة أيام.

ومن المقرر، إعادة فتح المدارس فى مدينة أوكلاند فقط للعمال الأساسيين، غدًا الأحد، بينما ستظل جميع الأشغال مغلقة أمام الجمهور. بينما تقتصر التجمعات الجماعية فى باقى نيوزيلندا على مئة شخص، مع فرض تباعد اجتماعى بشكل صارم.