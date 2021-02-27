المنفى يصل سبها فى أول زياراته إلى جنوب ليبيا

جدة - نرمين السيد - وصل رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، ونائباه عبد الله اللافى وموسى الكونى، إلى مدينة سبها جنوبى ليبيا، اليوم السبت، فى أول زيارة له إلى الجنوب منذ توليه مهام منصبه الجديد، حسبما أفاد بيان للمجلس الرئاسى.





وتأتى زيارة المنفى إلى سبها فى إطار سلسلة من اللقاءات التى يجريها رئيس المجلس الرئاسى بمختلف المدن والمناطق الليبية، حيث شملت بنغازى والبيضاء وطبرق فى شرق البلاد، والعاصمة طرابلس غربًا، لبحث توحيد المؤسسات والاطلاع على المشاكل التى تعانى منها تلك المناطق.

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