تحسبا لأعمال إرهابية.. قرار عاجل من الداخلية التونسية

أعلنت الداخلية التونسية، اليوم السبت، إغلاق جميع منافذ العاصمة التونسية وخاصة بمنطقة مونبليزير وشارعي محمد الخامس وخير الدين باشا.
وقال المتحدث باسم الداخلية التونسية، خالد الحيوني، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك"، إن "وزارة الداخلية وفرت الإمكانيات المادية والبشرية، كما سبق ووفرتها في مناسبات سابقة في إطار الحياد".
وأكد "أعمال وزارة الداخلية تنبني على معايير سلامة الممتلكات الخاصة والعامة".
وأضاف أن "هذه الإجراءات تأتي تحسبا لأي نوع من أنواع التهديدات الاجرامية أو الارهابية، والوزارة بصدد التنسيق مع جميع الأطراف للمحافظة على الأمن العام من جهة ومن أجل احترام حق التعبير عن الرأي".
وكانت حركة النهضة الإخوانية دعت إلى مسيرة اليوم، السبت، وسط حالة من السخط الشعبي على هذه المسيرة.
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