نداء عاجل من الصحة السعودية لأصحاب هذه الأمراض بالامتناع عن تناول عقار كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية على أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19، لافتة الي أن لقاح فايزر- بيونتيك من جرعتين بفاصل ٣ - ٦ أسابيع، ولقاح استرازينيكا - أكسفورد من جرعتين بفاصل ٨ - ١٢ أسبوع.

وبحسب موقع قناة العربية فقد أفادت الصحة السعودية بأنه يمنع من أخذ لقاح فيروس كورونا من يعانون حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يعطى بالحقن، ويتطلب أخذ حقنة الإبنيفرين.

وقالت: يمنع أيضا ذوي الحساسية غير المفرطة بأنواعها والحساسية المفرطة التي لا تتعلق باللقاحات أو العلاجات القابلة للحقن مثل حساسية الطعام أو الحيوانات الأليفة أو سموم الحشرات والزواحف أو الحساسية من المهيجات البيئية أو اللاتكس أو الأدوية الفموية ليست موانع للتطعيم.

وكانت الصحة السعودية أعلنت التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا حسب الفئات المستهدفة وذلك في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات، ودعت الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.