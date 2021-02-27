نداء عاجل من الخارجية الإماراتية لمواطنيها في الخارج بشأن جواز السفر

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية نداء عاجلا لمواطنيها في الخارج بشأن جواز السفر.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب لها، بحسب صحيفة البيان الإماراتية، إنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات في الخارج التقديم على طلب تجديد جواز السفر أو الحصول على جواز الطوارئ في حال فقدان الجواز.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن تقديم الطلب عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وكانت الخارجية الإماراتية، اليوم السبت، أعلنت أيضا تأييدها لبيان الخارجية السعودية بخصوص جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال الخارجية الإماراتية إنه على ثقة وتأييد لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.