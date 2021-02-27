الصحة العالمية: وفاة 116 شخصا بسبب مرض الدفتيريا في اليمن

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن رصد 116 حالة وفاة بسبب مرض الدفتيريا في اليمن خلال العام الماضي 2020.

وكتب الحساب الرسمي للمنظمة في اليمن: "في 2020 تم الابلاغ عن 1425 حالة يحتمل إصابتها بالدفتيريا، بما فيها 116 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في اليمن".

وأضافت المنظمة أنها قدمت العلاج إلى 24 ألفا و309 حالات مصابة بالمرض والمخالطين، في أنحاء اليمن.

يذكر أن مرض الدفتيريا ينتقل عبر جرثومة تدعى الوتدية الخناقية، وتمتد فترة حضانة هذا المرض من يومين إلى 6 أيام.