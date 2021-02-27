أخبار اليمن : تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

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تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة

واصلت قوى العدوان ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 21 غارة على محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعةواصلت قوى العدوان ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 21 غارة على محافظة مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 123 خرقاً بينها عشر غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والدريهمي والتحيتا و 14 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و86 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وشملت الخروقات تحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والمنظر والتحيتا والدريهمي والفازة. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 19 غارة على مديرية صرواح وغارتين على مديرية ماهلية في محافظة مأرب.

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