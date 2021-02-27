أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تقترب من 114 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تقترب من 114 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة المصابين الإجمالية تجاوزت 113 مليونا و992 ألف إصابة، تعافى منهم 89 مليونا ونحو 551 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون ونحو 530 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة، سجلت دول العالم الجمعة، تراجعاً محدوداً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 432 ألف و634 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,778 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (523,082 وفاة)، والبرازيل (252,988 وفاة)، والمكسيك (184,474 وفاة)، والهند (156,970 وفاة)، وبريطانيا (122,415 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (29,136,915 إصابة)، والهند (11,079,979 إصابة)، والبرازيل (10,457,794 إصابة)، وروسيا (4,223,186 إصابة)، وبريطانيا (4,163,085 إصابة).