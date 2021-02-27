أخبار اليمن : منظمة الصحة: 116 وفاة بالدفتيريا في اليمن

منظمة الصحة: 116 وفاة بالدفتيريا في اليمن
قالت منظمة الصحة العالمية، إنها رصدت وفاة 116 حالة بوباء الدفتيريا في اليمن، خلال العام 2020.
وأوضحت المنظمة الأممية في تغريدة على "تويتر"، أنه تم الإبلاغ عن 1,425 حالة محتمل إصابتها بالدفتيريا في اليمن خلال 2020 أيضاً.
وأشارت إلى أنها قدمت بالشراكة مع حكومة اليابان الأدوية المنقذة للحياة لـ 24,309 من مرضى الدفتيريا ومخالطيهم في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك النازحين والمجتمعات المضيفة.
وكانت المنظمة الأممية قد كشفت في أكتوبر من العام الماضي عن استمرار انتشار مرض الدفتيريا في عدد من مناطق اليمن.
وينتقل مرض "الدفتيريا" عبر جرثومة تدعى "الوتدية الخناقية"، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.
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