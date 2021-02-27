مصرع 25 شخصا خلال عملية هروب من أحد السجون في هايتي

مصرع 25 شخصا خلال عملية هروب من أحد السجون في هايتيأعلنت السلطات الأمنية في هايتي، اليوم السبت، عن مصرع ما لا يقل عن 25 شخصا في حادث هروب من سجن "كروا دي بوكيه" بالقرب من عاصمة هايتي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن من بين القتلى رئيس السجن أرنيل جوزيف، الذي يقال إنه رئيس إحدى الشبكات الإجرامية الرئيسية في هايتي واعتقل عام 2019.

وأشارت إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على 69 من النزلاء الهاربين من السجن، وما زالت تبحث عن 200 نزيل لا يزالون طلقاء.

ودان الرئيس الهايتي جوفينيل مويز عملية الهروب من السجن، وطلب من الناس التزام الهدوء.. قائلاً: إن الشرطة الوطنية "تلقت تعليمات باتخاذ جميع الإجراءات للسيطرة على الوضع".