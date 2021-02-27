وقوع إصابات جراء انفجار في مستشفى جنوب غربي أوكرانيا

أعلنت السلطات المحلية عن وقوع إصابات جراء انفجار دوى اليوم السبت في مستشفى بمدينة تشيرنوفتسي الواقعة في جنوب غربي أوكرانيا

وكتبت نائبة رئيس إدارة مقاطعة تشيرنوفتسي، ناتاليا غوساك، على صفحتها في "فيسبوك": "حالة طارئة! وقع انفجار في المستشفى رقم 1 في المدينة، وهناك إصابات".

وذكرت المسؤولة أنها وصلت إلى موقع الانفجار، وتعمل حاليا على نقل المرضى منه إلى مستشفيات أخرى، متعهدة بالكشف عن تفاصيل الحادثة لاحقا.