أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 377061 حالة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس "كورونا" في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.
وأشارت الوزارة السعودية الي ان إجمالي وفيات كورونا في المملكة ارتفع إلى 6488 حالة وفاة.
وبينت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 320 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 368011 حالة، لافتة إلى أن هناك 2562 حالة نشطة حاليًا، من بينها 475 حالة حرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 338 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.