خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 338 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت، تسجيل 338 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 377061 حالة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي الخاص بمستجدات فيروس "كورونا" في المملكة، إنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.

وأشارت الوزارة السعودية الي ان إجمالي وفيات كورونا في المملكة ارتفع إلى 6488 حالة وفاة.

وبينت الصحة السعودية أنه تم تسجيل 320 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 368011 حالة، لافتة إلى أن هناك 2562 حالة نشطة حاليًا، من بينها 475 حالة حرجة.