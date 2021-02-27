حريق هائل بمنطقة صبحان في الكويت

نشب منذ قليل حريق هائل بأحد المخازن التابعة لأحد المصانع بمنطقة صبحان الكويتية. وأفادت صحيفة الكويتية بأنه تم الدفع بـ5 فرق للإطفاء. وكانت دولة السودان بالأمس شهدت اشتعال النيران فى ورش نجارة بالمنطقة الصناعية بأم درمان حيث تسببت في خسائر فادحة بحسب صحيفة اليوم التالي السودانية . وأفادت الصحيفة السودانية أن قوات الدفاع المدني بولاية الخرطوم تحركت علي الفور حيث نجحت في السيطرة على الحريق الذي شب بورش للنجارة بالمنطقة الصناعية أم درمان

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