إجراء سعودي عاجل بشأن المساجد بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، عن اتخاذ قرار عاجل بشأن المساجد في المملكة حيث تم إغلاق 10 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق.

وأوضحت الوزارة السعودية في بيان لها اليوم أن إجمالي ما تم إغلاقه خلال عشرين يومًا بلغ 168 مسجدًا؛ لافتة إلى أنه تم فتح 153 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

ونوهت الوزارة في بيانها أن ذلك الإجراء جاء نتيجة لثبوت إصابة 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين.

وذكرت الوزارة السعودية أن ذلك يأتي، في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.