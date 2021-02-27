مجلس التعاون الخليجي يعلق على بيان الخارجية السعودية حول خاشقجي

أعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، عن تأييده للبيان الصادر من وزارة الخارجية العودية حول التقرير الذي صدر من الولايات المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد مجلس التعاون على تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولدورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.

وقال مجلس التعاون إن التقرير لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة.

وشددت على ما تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت ومقدر.

فيما أعرب عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من أجل حفظ حقوقها و تعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.