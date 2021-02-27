أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم /السبت/ وقوع إصابات جراء انفجار في مستشفى بمدينة "تشيرنوفتسي" الواقعة في جنوب غربي البلاد. وكتبت ناتاليا غوساك نائبة رئيس إدارة مقاطعة "تشيرنوفتسي" - عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "حالة طارئة.. وقع انفجار في المستشفى رقم 1 بالمدينة، وهناك إصابات". وذكرت المسؤولة أنها وصلت إلى موقع الانفجار، وتعمل حاليا على نقل المرضى منه إلى مستشفيات أخرى، متعهدة بالكشف عن تفاصيل الحادثة لاحقا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا: وقوع إصابات جراء انفجار في مستشفى جنوب غرب البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.