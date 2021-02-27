فنان عربي يتضامن مع محمد بن سلمان على طريقته الخاصة

أفادت صحيفة الرؤية البحرينية أن الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، قد أعاد نشر أغنيته "اصعد بعزمك" على "تويتر" بعد تقرير الاستخبارات الأمريكية في سياق حملة تضامن مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ويشار إلى أن الجسمي أهدى هذه الأغنية للأمير محمد بن سلمان ونشرها على "يوتيوب" عام 2017 وهي من أشعار الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وألحان وتوزيع وليد فايد.
ويقول الجسمي في مقطع الأغنية: "اصعد بعزمك إن المجد متصل، وهل تمل صعودا أيها البطل... أنت المفكر قد نادتك نهضتنا...أنت المجدد والمأمول والأمل".
وكانت الاستخبارات الأمريكية نشرت تقريرا حول مقتل جمال خاشقجي، وعلاقة ولي العهد السعودي بذلك، عاصفة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتصدر هاشتاج (#كلنا_محمد_بن_سلمان) موقع "تويتر" في السعودية، واعتبر المغردون أن التقرير اعتمد على استنتاجات وعبارات ظنية ولم يقدم أدلة، فيما رأى آخرون أنه محاولة لاستهداف الأمير محمد بن سلمان والمملكة.
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