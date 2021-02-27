نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ورابط حجز موعد تسجيل التطعيمات وزارة الصحة الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل التطعيمات وزارة الصحة الكويتية من أهم الخِدْمَات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والوافدين اليوم مع الإعلان عن بَدْء حملة التطعيمات مجددًا للمصل طبقًا للأولوية، يحتاج الشخص إلى جرعتين بفاصل 20 يومًا بينهما، مع اشتراط التقديم الإلكتروني، إليك تفاصيل التسجيل لحجز الموعد في وزارة الصحة الكويت.

وزارة الصحة الكويتية حجز موعد

سعيًا وتأكيدًا على جهود وزارة الصحة الكويتية في المحافظة على صحة الجميع والحد من تفشي المرض، قامت بتوفير المصل للجميع، ولكن يشترط أولًا التسجيل إلكترونيًا على موقع وزارة الصحة وحجز موعد كما يلي:

زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الصحة الكويتية.

اختيار الخِدْمَات الإلكترونية ومن ثم الضغط على حقل “تسجيل مسبق”.

إضافة رَقْم البطاقة، أو رَقْم جواز السفر طبقًا لجنسيتك.

كتابة البيانات المطلوبة في الموقع بشكل صحيح إلا وهي (العنوان، رَقَم الجوال، والبريد الإلكتروني المفعل).

مراجعة البيانات للتأكد من صحتها، ومن ثم المتابعة وإضافة الشهادة والمهنة.

تضمين المشاكل الصحية التي يُعاني منها صاحب الطلب للحصول على اللِّقاح.

مراجعة البيانات مرة أخرى ومن ثم الإقرار بسلامة المعلومات التي تم إضافتها.

الضغط على حقل إرسال.

وبذلك يتم التواصل هاتفيًا وإلكترونيًا على الرَّقَم والبريد السابق إضافته على موقع وزارة الصحة الكويتية.

طريقة التسجيل في وزارة الصحة

تُتيح وزارة الصحة الكويتية الكثير من الخدمات إلكترونيًا في حال التسجيل على الموقع، وللتسجيل قُم بتطبيق الخطوات التاليّة:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية.

اختيار حقل التسجيل.

إضافة البيانات المطلوبة مثل: البطاقة المدنية، المهنة الحالية، البطاقة التسلسلية، مستوى التعليم، رَقَم جواز السفر، العنوان بالتفصيل.

التأكد من صحة المعلومات ومن ثم الضغط على كلمة تسجيل.

وبذلك يتم التسجيل في موقع وزارة الصحة الكويتية حيث يُمكنك الاستفادة من الخِدْمَات المقدمة.

خدمات وزارة الصحة الكويتية

في حال التسجيل على الموقع الإلكتروني كما في الخطوات السابقة، يُمكنك الاستفادة من الخدمات الآتية:

حجز موعد السجل المركزي، وللتطعيمات.

التسجيل للحصول على اللِّقاح.

عمل فحص العمالة الوافدة.

تقديم طلب فحص الزواج.

ويُمكنك أيضًا الاستفادة من خِدْمَات الوزارة، عبر الحصول على تطبيق MOHapp لوزارة الصحة الكويتية و تسجيل التطعيمات وزارة الصحة الكويتية الآن.