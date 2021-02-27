فرنسا: إغلاق جزئى فى مدينتى نيس ودونكيرك بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات الفرنسية، فمن المقرر أن يشمل الإغلاق مدينة نيس الساحلية جنوب فرنسا، بما فيها المنطقة الساحلية، ومدينة دونكيرك شمال البلاد، ويطبق الإغلاق فقط فى عطلات نهاية الأسبوع، عندما يسمح للأشخاص بالخروج فقط لسبب مقبول، ولا يشمل الإغلاق متاجر السوبر ماركت والصيدليات.

وأشارت التقارير الفرنسية، إلى أنه سيكون من بين الأسباب المقبولة للخروج، ممارسة الرياضة أو السير فى دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من منزل الفرد أو للتسوق، ويتعين أن يكون لدى أى شخص يغادر منزله ما يثبت سبب خروجه.

ويطبق حظر للتجوال فى تلك المناطق، بالإضافة إلى باقى البلاد، اعتبارًا من السادسة مساءًا، على أن يتم إغلاق جميع المتاجر، ولا يسمح بأى رياضات أو السير.

ويسرى حظر التجوال فى فرنسا لعدة أسابيع، باستثناء الذهاب للعمل أو القيام بجولة مع الكلب، وهو ما يستوجب توثيقه فى استمارة كاملة.