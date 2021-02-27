عاجل .. اندلاع حريق بسبب هجوم على خط غاز شرق سوريا

جدة - نرمين السيد - ونفذت القوات الأمريكية، هجمات جوية على مناطق فى شرق سوريا، الخميس الماضى، قالت إنها استهدفت الجماعات المدعومة من إيران فى سوريا، ما أكد البنتاجون أنه كان رد محكم على الهجمات الصاروخية التى شنتها الميليشيات الموالية لطهران على أهداف أمريكية بالعراق خلال الشهر الجارى.

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