عاجل .. مسيرات وسط العاصمة التونسية رفضا لحركة النهضة

جدة - نرمين السيد - وتأتى تلك المسيرات تزامنا مع تجمّع لأنصار حركة النهضة، السبت، وسط تونس، فى مسيرة قامت الحركة بالتعبئة والتحشيد لها منذ أكثر من أسبوع، لاستعراض قوتها أمام خصومها السياسيين والرد على الرئيس قيس سعيد ودعوات حل البرلمان، وسط مخاوف من انزلاقها نحو الفوضى والعنف.

وأغلقت الداخلية التونسية منافذ العاصمة تحسبا لأى تهديدات إرهابية، فيما وصف الاتحاد التونسى للشغل التظاهرات التى دعت إليها حركة النهضة بأنها استعراض عضلات.

وتحدث هذه التحركات الميدانية، فى ظلّ أزمة سياسية غير مسبوقة تعيشها تونس، بسبب صدام بين رؤوس السلطة، وكذلك مع سعى كتل المعارضة فى البرلمان إلى جمع التوقيعات الضرورية للتصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشى، المتهم بسوء إدارة المؤسسة التشريعية واستغلاله لخدمة مصالح حزبه والمقرّبين منه.