أفادت وسائل إعلام سورية باندلاع حريق هائل بسبب هجوم مجهول على خط أنابيب غاز جنوبي محافظة الحسكة شرق سوريا. وأعلنت وزارة النفط السورية تعرض خط غاز الجبسة- الريان لاعتداء في منطقة أبو خشب بريف ديرالزور واندلاع النيران فيه، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا". ونشرك الوكالة مقطع فيديو يبين اندلاع حريق بخط نقل الغاز بين معمل غاز الجبسة بمدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شرقي سوريا والواصل إلى محطة الريان في محافظة حمص وسط البلاد،. وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الخط المستهدف ينقل يوميا ما يقارب مليونا و100 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى محطة الريان لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وصناعة السماد الطبيعي في محافظة حمص وسط سوريا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق في هجوم على خط غاز الجبسة شرق سوريا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.