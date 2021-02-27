حزب الاتحاد اللبناني: أمريكا تستغل قضية خاشقجي لإضعاف العرب

أعلن حزب الاتحاد اللبناني، اليوم السبت، تضامنه مع المملكة العربية السعودية، في مواجهة ما يخص التقرير الأمريكي الذي يزعم ضلوعها في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في تركيا.
وقال رئيس "حزب الاتحاد"، عبد الرحيم مراد في تصريح للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن "المحاولات الامريكية للتدخل في الشؤون العربية هي سياسة أمريكية قديمة تهدف إلى العبث بأمن العرب واستقرارهم".
وأضاف مراد أن "محاولة أمريكا استغلالها لقضية الخاشقجي، تحت إدعاء تباكيها على حقوق الانسان، هو أمر تكشفه أدوارها في العديد من القضايا الدولية، وهي تسعى من خلال إثارتها لهذه القضية إضعاف العرب وتفكيك مجتمعاتهم الوطنية، وقد أكدت دروس التاريخ أن قوة العرب تكمن في وحدتهم من خلال إعادة صياغة مشروع عربي يرتكز على تكاتف وتضامن بين عواصمهم التاريخية الاربع، التي تشكل المدخل للمحافظة على قوة العرب وتحصين أمنهم وسيادتهم في مواجهة أي تدخلات خارجية".
وختم مراد: "أن تعاطي أمريكا مع الشعوب لا يمكن إلا أن يكون على حساب ومصالح الشعوب الأخرى".
كانت المملكة العربية السعودية، أكدت أمس، رفضها أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها، وذلك على خلفية نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان "تابعنا ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "واس".
وأشارت إلى أن حكومة السعودية ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وأكد البيان أن مقتل خاشقجي "جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكامًا قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".
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