وزير الطاقة اللبناني يحذر: لا نستطيع سداد ثمن الوقود لتوليد الكهرباء

دوت الخليج:- قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إن وزارته لا تستطيع سداد ثمن الوقود اللازم لتوليد الكهرباء بعد شهر مارس، ما لم تتم الموافقة على المزيد من التمويل.
وقال غجر: "نحن ذاهبون إلى وضع صعب جدا، لأن إذا لا يوجد فيول (وقود)، لا يوجد كهرباء"، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، الموافقة على قرض طارئ لشركة الكهرباء الحكومية بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية (996 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) لشراء المزيد من الوقود.
وكان غجر قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن لبنان عادة ما يحتفظ بوقود كاف لمدة شهرين إذ أنه من المكلف للبلاد الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية تكفى ستة أشهر.
هذا ويواجه لبنان أكبر أزمة مالية منذ نهاية الحرب الأهلية 1975-1990، وفقدت الليرة اللبنانية 80٪ من قيمتها مقابل الدولار، على الرغم من أن بعض المعاملات الرسمية لا تزال تجرى بسعر الليرة اللبنانية الرسمية قبل الأزمة وهو 1500 ليرة للدولار، بينما انخفضت القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 9000 ليرة.
المصدر: "رويترز"
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