لندن ـ عواصم ـ وكالات: أفادت دراسة بريطانية أن جرعة واحدة من لقاح “فايزرـ بيونتيك” الأميركي الألماني يمكن أن تخفض عدد الإصابات بدون أعراض لفيروس كورونا بمقدار الربع بعد 12 يوما فقط. وتزيد النتيجة الآمال بأن الجرعة لا تقي فحسب من المرض غير المصاحب بأعراض، بل تساعد أيضا في إبطاء انتشار الفيروس. وأجرى باحثون اختبارات على عدة آلاف من العاملين بخدمة الصحة الوطنية البريطانية “إن إتش إس”، ممن لم تظهر عليهم أعراض إصابة في الفترة بين 18 إلى 31 يناير الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «فايزر» يخفض انتشار العدوى .. و«جونسون آند جونسون» آمن وفعال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.