6 أعوام و9 أشهر مدة تطعيم 75% من سكان العالم

■ السعودية تدعو كبار السن للحصول على اللقاح

■ البحرين ترخص استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»

■ الجزائر تسجل أول إصابتين بالسلالة الجديدة

■ الأردن يعيد فرض حظر التجول الجزئي

■ مصر تعلن ضوابط صلاة القيام فـي رمضان

■ إغلاق جزئي لمدينتي نيس ودونكيرك الفرنسيتين

■ البرتغال تخصص 5% من حصتها فـي اللقاح لإفريقيا

نيويورك ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء أنه تم حتى الآن إعطاء ما مجموعه 1ر225 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد 19 على مستوى العالم. ويُقدر معدل التطعيم الأخير في جميع أنحاء العالم، بحوالي 54ر4 مليون جرعة في اليوم على أساس تقارير ترددت في هذا الصدد. وبهذا المعدل، فإن إعطاء جرعتين من اللقاح لـ 75% من سكان العالم من المتوقع أن يستغرق ست سنوات وتسعة أشهر. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 113 مليونا و810 آلاف و512 حالة. خليجيا، أعادت وزارة الصحة السعودية دعوتها لمواطنيها لتسجيل آبائهم من كبار السن للحصول على موعد لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك نظرا لكونهم أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بالفيروس. في السياق أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 15 حالة وفاة و3434 إصابة جديدة بالفيروس من جهتها قررت السلطات الصحية بمملكة البحرين السماح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة “جونسون أند جونسون” المضاد لفيروس كورونا “كوفيد19”. وقالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية أن “اللقاح يؤخذ على شكل جرعة واحدة فقط ويوفر حماية قوية ضد الإصابة الشديدة بـ”كوفيد19”. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في الجزائر أنها سجلت أول حالتي إصابة بسلالة فيروس كورونا البريطانية المتحورة. ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن عضو اللجنة العلمية الجزائرية بقاط بركاني، قوله إن السلالة المتحورة لها نفس أعراض الأولى، لكنها أسرع انتشارا، مضيفا أن بلاده توقعت ظهور هذه السلالة ومعهد باستور تعامل بكل صراحة وكشف عن حالتين مصابتين بتلك السلالة. من جهتها قررت الحكومة الأردنية إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة وذلك إثر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة يوميا بكوفيد19. وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد أنه نظرا للوضع الوبائي تقرر “العمل بالحد الأدنى من الموظفين، بما لا يتجاوز 30 في المئة” اعتبارا من الأحد في الدوائر والمؤسسات الحكومية. في مصر أعلنت وزارة الأوقاف في بيان على بوابتها الالكترونية إقامة صلاة القيام في رمضان، وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وصرح وكيل الوزارة لشئون المساجد نوح العيسوي “أنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية و مراعاة مسافات التباعد، ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة ، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف”. في وقت سابق أعلن محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، أن بلاده تخطت ذروة الموجة الثانية لوباء كورونا، مؤكدا أن أعداد الإصابات بالفيروس في تراجع مستمر. من جهته أعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش عن بدء حملة تطعيم ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل، حيث ستستهدف في مرحلتها الاولى الأطقم الطبية. بدورها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 1623 إصابة جديدة بالفيروس و9 وفيات. دوليا، وافقت هيئة الصحة الكندية على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته الشركة البريطانية السويدية “استرازينيكا” وجامعة أكسفورد، مما يجعله اللقاح الثالث الذي يتم التصريح به في كندا. يأتي ذلك فيما أعلنت فرنسا فرض إغلاق جزئي بمدينة نيس الساحلية ومدينة دونكيرك بسبب تضررهما بشدة من فيروس كورونا المستجد. كما أعلنت نيوزيلندا عودة فرض الإغلاق على اوكلاند أكبر مدينة بها، بعد الكشف عن حالة إصابة جديدة بالفيروس. من جهته قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا إن البرتغال ستخصص 5 في المئة من حصتها من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد19 للدول الإفريقية.