أخبار اليمن : هيئة رئاسة مجلس الشورى تناقش الأوضاع في مأرب

هيئة رئاسة مجلس الشورى تناقش الأوضاع في مأربعقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى اجتماعها الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس.

ناقش الاجتماع، مستوى تنفيذ التكاليف الصادرة عن اجتماع هيئة رئاسة المجلس السابق, واتخذ إزاءها القرارات المناسبة, بالإضافة إلى مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

واستعرض الإجتماع، التقارير المقدمة من الهيئات الشوروية بالمجلس بخصوص نشاط عدد من أعضاء مجلس الشورى في أطر الهيئات الشوروية المتعلقة بالتحشيد لجبهات العزة والشرف ودعم الجيش واللجان، بالإضافة إلى استمرار التواصل مع المغرر بهم من المنضوين في صفوف العدوان من المدنيين والأفراد والقادة العسكريين في محافظة مأرب وبقية الجبهات وحثهم على مراجعة مواقفهم للعودة إلى صف الوطن.

وأكد أهمية هذه الجهود خاصة بعد أن اتضحت أطماع ومخططات تحالف العدوان الأمريكي السعودي، المتمثلة في تمزيق الصف الوطني وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية وتأجيج الصراع، بهدف السيطرة على قرار الشعب اليمني وثرواته وأراضيه وإستحداث القواعد العسكرية الأجنبية في الأراضي والجزر اليمنية.

وقد أشاد الإجتماع، بالإنتصارات الكبيرة لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مأرب، والتي جاءت على ضوء توجيهات القيادة إستشعاراً منها بمسئولياتها الوطنية تجاه الأطماع الإستعمارية لدول العدوان، وحربها المترافقة بالحصار الشامل وإستعانتها بالتنظيمات والميليشيات الإرهابية لتحقيق أجندتها.

وأكد أهمية تنسيق الأنشطة المجتمعية في إطار العمل الموحد بين الجهات ذات العلاقة، من أعضاء مجلسي النواب والشورى والحكومة والسلطة المحلية والمحافظين والشخصيات الإجتماعية والمشائخ وقادة الرأي والمثقفين والأحزاب والمكونات السياسية وأهالي المغرر بهم.

كما أكد أهمية التوعية بمخططات العدوان الهادفة استقطاب مغرر بهم للقتال إلى صفوفه.. مشيرا إلى إيلاء معركة مأرب اهتمام خاص لارتباطها بعدة مسارات، من منطلق مسئولية الدفاع عن سيادة الوطن.

وقد ثمنت هيئة رئاسة المجلس جهود أعضاء المجلس في تنفيذ قرارات ومخرجات الإجتماعات السابقة للهيئات الشوروية في المجلس في المسارات التي حددتها القيادة .