انهيار سد فى الهند ومقتل 72 شخصا وفقدان 205 آخرين

جدة - نرمين السيد - وتدفقت مياه الفيضان من السد بغزارة وغمرت المنطقة فى مسارها ودمرت المياه أيضا مشروعين للطاقة الكهرومائية ما أسفر عن أعداد كبيرة فى الوفيات، بالإضافة إلى تعريض حياة مئات آخرين للخطر، ويعتقد أن تكون أغلبية المفقودين من العاملين بهذه المشاريع.
وهرعت فرق الإنقاذ على الفور للقيام بجهود الإنقاذ فى العديد من المناطق، ومن بينها نفق يمتد طوله إلى أكثر من 200 متر لإنقاذ العالقين.
وأوضح البيان الصادر عن الشرطة الهندية، أنه "حتى الآن، تم انتشال 72 جثة و30 جزءا من الأشلاء البشرية من مختلف الأماكن".
وأضافت: "تم التعرف على جثة واحدة من الجثث، فيما يجرى تحليل الحمض النووى للجثث التى لم يتم التعرف عليها".
وتابع: "تم الإبلاغ عن فقدان 205 أشخاص حتى الآن فى قسم شرطة جوشيماث".
ودفعت السلطات أفراد قوات الأمن والقوات شبه العسكرية والمروحيات العسكرية إلى جانب السكان المحليين، للمساعدة فى جهود الإنقاذ.
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