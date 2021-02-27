الرئيس التونسى يصف تظاهرات حركة النهضة بالإفلاس السياسى

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك على خلفية تظاهرات نظمتها حركة النهضة، وسط العاصمة التونسية، اليوم السبت، وصفها اتحاد الشغل التونسى بأنها استعراض للقوة.
وعلى الجانب الآخر، توافدت مزيد من المسيرات إلى وسط العاصمة التونسية، رفضا لحركة النهضة الإخوانية، التى يتزعمها راشد الغنوشى.
وأغلقت الداخلية التونسية منافذ العاصمة تحسبا لأى تهديدات إرهابية، أو أعمال عنف.
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