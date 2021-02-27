رئيس الوزراء الفلسطينى يعلن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبا أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال اشتية: حفاظاً على أرواح أهلنا وحماية لهم، وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ واستناداً الى مطالعة لجنة الأوبئة، واستناداً الى الصلاحيات الموكلة الى من الرئيس محمود عباس، حسب قانون الطوارئ، أعلن ما يلى:

1- يتم تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية ومدارس وكالة "الاونروا" لكل الصفوف اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 28/2/2021، ما عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12 يوما بما يشمل رياض الأطفال، أما الحضانات فيترك أمرها الى وزارة التنمية الاجتماعية، وتُعامل كل حالة على حدة.

2- اغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج التعليم عن بعد ويسمح للإداريين بالوصول بما لايزيد على 50% للدوام.

3- تمنع الحركة منعاً باتاً بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن بما فيها القدس.

4- تمنع حركة السيارات وجميع وسائط النقل من الساعة 7:00 مساءً وحتى 6:00 صباحاً، كما تغلق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والأفران.

5- يكون يوما الجمعة والسبت إغلاقا تاما ولا يسمح بالتنقل، وتمنع حركة السيارات بمختلف أنواعها.

6- يتولى المحافظون إغلاق أى مدينة أو مخيم إغلاقا داخليا حسب الضرورة.

7- تمنع الأعراس والحفلات وبيوت العزاء.

8- النوادى الصحية تكون فى الأماكن المفتوحة فقط.

9- يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضى 1948.

10- يستثنى من هذا القرار الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ والمواد الغذائية والزراعية والطواقم الطبية والمخابز والصيدليات مع التقيد بإجراءات السلامة.

11- دوام الوزارات يكون بنسبة لا تتجاوز 50% من الطواقم، ويترك لكل وزير ترتيب وزارته ما عدا وزارة الصحة.

12- دوام القطاع الخاص والصناعى يكون بوتيرة 50% ايضا بما فيها المطاعم والمقاهى.

13- يعاقب كل من يخالف أى من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بقانون رقم (7) 2020 .

14- يتولى قادة الأجهزة الأمنية كل فيما يخصة مهمة إصدار التعليمات والأوامر لتنفيذ تطبيق أحكام هذا القرار.

15- يكلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ.

16- مدة هذه الإجراءات 12 يوما من تاريخ الغد.

وبخصوص اللقاحات، أوضح رئيس الوزاء الفلسطينى، أن هناك منافسة عالمية مضيفا "نحن اشترينا بما قيمته 10 ملايين دولار وكان من المفترض أن تصل منتصف الشهر، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة وليس لسبب آخر، ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر آذار".