العراق.. الأمن يغلق مبنى محافظة بابل.. ومحتجون يقطعون الطرق الرئيسية

قطع محتجون، اليوم السبت، بعض الطرق الرئيسية في محافظة بابل للمطالبة بإقالة الحكومة المحلية.

فيما أفادت قناة "دجلة" المحلية، بأن القوات الأمنية العراقية أغلقت مبنى محافظة بابل بناء على طلب المتظاهرين.

وأغلق محتجون في محافظة بابل جسر بته ومجسر الثورة تضامنا مع الاحتجاجات في مدينة الناصرية.

في سياق آخر، يعقد رئيس جهاز الأمن الوطني، محافظ ذي قار المؤقت عبد الغني الاسدي اجتماعًا مع القيادات الامنية في قيادة عمليات المحافظة.

وتشهد المحافظة احتجاجات واسعة منذ الأسبوع الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات والحالة المعيشية، داعيين إلى اختيار محافظ من أبناء ذي قار.