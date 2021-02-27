الجارالله: جهود خصوم الانفتاح الاجتماعي السعودي لن تؤثر على العلاقة مع واشنطن

علق الكاتب الكويتي البارز أحمد الجارالله على تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، معلنا دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الجارالله في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن الضغط على الأمير محمد بن سلمان هو "ضغط خصوم وهو مصدر قوه للأمير.. العالم كان يحارب السعودية حول موضوع حقوق الانسان وتحرير المرأة وحريه التعبير والإرهاب والتطرف الديني.. كل هذا بطل تغيراته هو هذا الأمير الشاب.. تقرير خاشقجي وضعه الذين تضرروا من ثوره الأمير العاصفة".

وأكد رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية أن كل هذا الضجيج في موضوع العلاقات السعودية الامريكية لن يكون مؤثر علي مسار هذه العلاقة الثنائية.

وتابع "بالعكس الرصاصه التي لاتقتل تقوي.. مع كل إداره أمريكية جديده يحدث مثل هذا الهرج لكنه ينتهي بتغلب المصالح السعودية.. دوله عظيمه وقيادتها الآن قياده عظيمة".

وأشاد الجار الله بمكالمة الملك سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أنه يعكس مسار هذه العلاقه ولن يؤثر عليها خصوم الانفتاح الاجتماعي السعودي العظيم، على حد قوله.

وتصدر هاشتاج #كلنا_محمد_بن_سلمان موقع "تويتر" في السعودية، بعدما نشرت الاستخبارات الأمريكية تقريرا حول مقتل جمال خاشقجي، يشير بلا أي دليل إلى موافقة ولي العهد السعودي على العملية.