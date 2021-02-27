خلال يوم.. الكويت تسجل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 6 حالات وفاة و844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الصحة الكويتية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 189,890 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1078 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأشارت الصحة الكويتية إلى تسجيل 1064 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين إلى 178,197 شخصًا.
وبحسب بيانات الصحة الكويتية، فإن عدد الحالات التي لا تزال تتلقى العلاج في المستشفيات 10615 حالة، من بينها 158 حالة حرجة.
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