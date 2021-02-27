تونس تعتمد استخدام لقاح أسترازينيكا للتطعيم ضد كورونا

أعلن مدير معهد باستور التونسي، الهاشمي الوزير، أن وزارة الصحة التونسية منحت قبل يومين أول رخصة لاستخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا في تونس.

وقال الوزير، إن الصحة التونسية بصدد دراسة ملف لقاح "جونسون اند جونسون" الأمريكي، مشيرًا إلى أنّه سيتم النظر في إمكانية إدراج الأشخاص أصحاب الأمراض النادرة ضمن الفئات ذات الأولوية للحصول على اللقاح، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.

وأشار الوزير إلى إمكانية النظر في إدراج حاملي الأمراض النادرة ضمن الفئات ذات الأولوية، موضحًا أنّه لا يوجد مانع لتلقيح الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النادرة خاصة أنّ الإصابة بالفيروس تمثل خطرا محتملا على حياتهم، لذلك وجب الانخراط في منظومة التسجيل عن بعد للتلقيح.

وأوضح الوزير أن اللقاح المضاد لكورونا، له أعراض جانبية مثل كل اللقاحات، لافتًا إلى أن تلك الأعراض بسيطة ولا تمثل أي خطورة.

وأكد المسؤول التونسي نجاعة وسلامة جميع اللقاحات التي مرت بنجاح إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية حول العالم، لافتًا إلى أن حالات الحساسية المفرطة للقاح هي حالات نادرة منذ بدء عمليات التطعيم حول العالم وهي لا تمثل سوى معدل 4 حالات على كل مليون شخص تلقى اللقاح.