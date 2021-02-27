انت الان تتابع تفاصيل خبر نظام المدفوعات الفورية يرد على شائعة صرف رواتب الموظفين اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ردا على شائعة أطلقها أحد المغردين على حسابه الخاص بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “توتير” يقول “أنه بعد تعديل نظام المدفوعات الفورية، فإنه سيتم لأول مرة صرف رواتب موظفين الدولة، اليوم السبت، بعد أن كان في السابق، لا يصرف إذا تعارض يوم صرف المرتب أجازه نهاية الأسبوع .

جاء الرد المباشر من نظام المدفوعات الفورية، التي أطلقها البنك المركزي السعودي، في 21 فبراير 2021 .

مؤكدا أن النظام في الوقت الحالي، لا يمكنه ذلك لكنه يعزز معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات فقط، ويشمل أيضًا الحوالات الفردية، مشيرا أنه بالنسبة لمرتبات موظفين الدولة، سيتم تطبيقه مستقبلا، أما الآن سيطبق النظام القديم .

وفي الشق الثاني من الشائعة مدى إمكانية تحويل الرواتب في أيام العطلات.

قال مصدر مسؤول في نظام المدفوعات الفورية أن الفترة القادمة سيتم من خلالها تقديم خدمة التحويل الفوري عبر أجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي بعد أن كانت الخدمة تقدم عن طريق المنصات الإلكترونية كالرسائل الفورية والفيس بوك وغيرها بالإضافة إلى الإنترنت، فضلا على أن التطبيق سيتاح للمنشآت بتحويل المبالغ المالية للأفراد بشكل مباشر .

وفي السياق ذاته علق مغرد على الرتب قائلا “لينزل أبيك لجيب مثل الراتب السريع .. وما بيك تروح مثل الراتب مسرع الطيران.