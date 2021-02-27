باشينيان يطلب مجددا من رئيس أرمينيا إقالة قائد الجيش

جدة - نرمين السيد - وقال باشينيان مخاطبا مواطنيه: "أيها المواطنون الأعزاء رئيس الجمهورية قرر العودة باعتراضات لديوان رئيس الوزراء إلى مشروع المرسوم الخاص باستقالة رئيس الأركان العامة، وهذا القرار لا يسهم فى تسوية الوضع الراهن".
وأضاف: "أرسلت إلى الرئيس التماسا لاستقالة رئيس الأركان العامة وفى انتظار توقيعه، والباقى حسب الاتفاق".
من جهتها، أفادت الإدارة الرئاسية أنه فى إطار صلاحياته الدستورية، أعاد الرئيس إلى رئيس الوزراء مشروع مرسوم بشأن استقالة رئيس هيئة الأركان العامة.
وأشارت إلى أنه "تلخيصا لآراء المحامين والخبراء، يمكننا أن نستنتج أن مشروع المرسوم يتعارض جوهريا مع الدستور".
وأصدرت القوات المسلحة الأرمنية، الخميس الماضى، بيانا يطالب باستقالة باشينيان، الأمر الذى اعتبره رئيس الوزراء محاولة انقلاب ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع، فيما أقامت المعارضة حواجز ومعسكرا بالقرب من البرلمان، مطالبة باستقالة رئيس الوزراء.
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