تجدد الصدامات بين المتظاهرين والأمن فى الناصرية جنوبى العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة أنباء "سوتنيك"، اندلعت الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى محافظة ذى قار فى مدينة الناصرية مركز المحافظة جنوبى العراق، ما أسفر عن إصابة متظاهرين اثنين تم نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.

وشهدت الناصرية المسماة بـ "روح تشرين"، أمس الجمعة، صدامات واشتباكات دامية أسفرت عن ثمانية قتلى والعشرات من الجرحى بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وتقدم ناظم حميد الوائلى، محافظ ذى قار، أمس الجمعة، باستقالته على خلفية الاحتجاجات التى تشهدها المحافظة، فيما قام مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى، بتكليف القائد العسكرى البارز، عبد الغنى الأسدى محافظا للمحافظة.