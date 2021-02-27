انخفاض ملحوظ بإصابات فيروس كورونا في الأردن وارتفاع بالوفيات

سجلت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، 25 حالة وفاة و2584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات جراء فيروس كورونا في الأردن إلى 386496 حالة، وفقا لإحصاءات الوزارة.

فيما بلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد 4675 وفاة.

كما وصل عدد حالات الشفاء المسجلة اليوم إلى 2447 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 346,287 حالة.

كانت الصحة الأردنية أعلنت، أمس لجمعة، تسجيل 3644 إصابة جديدة بكورونا و23 حالة وفاة.