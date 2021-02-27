الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 350 من ميليشيات الحوثي في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل وإصابة أكثر من 350 من عناصر ميليشيات الحوثي على جبهات متفرقة في مأرب.

وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان إن مدفعية الجيش دمرت 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات غرب مارب.

وذكر الجيش اليمني في بيان أن أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة تصدوا لعدة هجمات حوثية، وأسفرت العملية عن مصرع وإصابة أكثر من 350 عنصرًا من المليشيات إضافة إلى عشرات الأسرى.

كانت الحكومة اليمنية دعت في وقت سابق المنظمات الإنسانية لتحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لإنقاذ حياة المدنيين والنازحين بمحافظة مأرب مع تواصل هجمات الحوثيين.