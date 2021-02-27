سوريا.. مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 في انفجار لغم بريف حماة

أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 5 مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بسيارة تقل عددًا من الأشخاص في منطقة سلمية بريف محافظة حماة الشرقي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن "لغمًا مضادًا للدروع من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء مرور سيارة تقل عددًا من الأشخاص خلال في أراضي قرية رسم الأحمر بريف منطقة سلمية الشرقي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح اثنان منهم بحالة حرجة ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء".

وقُتل أمس ثلاثة مدنيين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش ضمن أراض زراعية على أطراف قرية أبو لفة بريف سلمية الشرقي كما أصيب 4 مدنيين بجروح في الـ 16 من الشهر الجاري نتيجة انفجار لغمين أرضيين من مخلفات التنظيمات الإرهابية في وادي العذيب وبلدة صوران في ريف حماة.

وقبل اندحارها أمام الجيش السوري عمدت التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات بهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي لمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم المحررة من الإرهاب.