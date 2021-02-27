أفادت وكالة الأنباء السورية بمقتل 5 مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح نتيجة انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بسيارة تقل عددًا من الأشخاص في منطقة سلمية بريف محافظة حماة الشرقي.
وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن "لغمًا مضادًا للدروع من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء مرور سيارة تقل عددًا من الأشخاص خلال في أراضي قرية رسم الأحمر بريف منطقة سلمية الشرقي ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح اثنان منهم بحالة حرجة ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء".
وقُتل أمس ثلاثة مدنيين جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي داعش ضمن أراض زراعية على أطراف قرية أبو لفة بريف سلمية الشرقي كما أصيب 4 مدنيين بجروح في الـ 16 من الشهر الجاري نتيجة انفجار لغمين أرضيين من مخلفات التنظيمات الإرهابية في وادي العذيب وبلدة صوران في ريف حماة.
وقبل اندحارها أمام الجيش السوري عمدت التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات بهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي لمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم المحررة من الإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. مقتل 5 مدنيين وإصابة 13 في انفجار لغم بريف حماة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.