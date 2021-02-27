عفو رئاسي.. الإفراج عن 59 معتقلا في الجزائر

أعلنت وزارة العدل الجزائرية الإفراج عن 59 شخصا من معتقلي الحراك الشعبي في إطار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل الجزائرية إنه بعد انقضاء الآجال القانونية واستكمال الاجراءات القضائية فإن عدد المعفي عنهم هو 59 شخصا وهو نفس العدد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس الجزائري أكد في وقت سابق أنه سيتم الافراج عن عدد من المعتقلين يتراوح مابين 55 و60 شخصا، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.

والأسبوع الماضي، أفرجت السلطات الجزائرية عن الصحفي خالد درارني في إطار العفو الرئاسي.

وكان درارني اعتقل في مارس 2020 بتهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.