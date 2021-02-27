محمد بن سلمان يشهد انطلاق بطولة فورمولا للسيارات .. فيديو

شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم السبت، انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة «فورمولا» للسيارات، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، في مستهل فعالياتها بالمملكة. ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية عبر "تويتر" مقطع فيديو لوصول ولي العهد وعلق قائلًا "‏سيدي ولي العهد حفظه الله في الفورميلا الان ????????❤️ ".

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