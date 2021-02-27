ولي العهد السعودي يصل حلبة الدرعية لحضور ختام سباق فورمولا إي.. شاهد

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة الدرعية، حيث يشهد ختام سباقات "فورملا إي". ونشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان خلال تجوله في مضمار حلبة الدرعية، التي تشهد انطلاق الجولة الثانية لبطولة "إيه بي بي فيا فورمولا إي» بموسمها السابع. ولقي ولي العهد السعودي ترحبيا واسعا بعد وصوله حلبة الدرعية، وتمنى له الحضور الصحة والعافية بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة. كان الديوان الملكي السعودي أعلن إجراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جراحة بالمنظار لاستئصال الزائدة الدودية، وتكللت بالنجاح.

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