بعد اتهام السعودية.. رد فعل عُمان على التقرير الأمريكي في مقتل خاشقجي

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله، مثمنة جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها".

كانت المملكة العربية السعودية، أكدت أمس، رفضها أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها، وذلك على خلفية نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان "تابعنا ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأشارت إلى أن حكومة السعودية ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.