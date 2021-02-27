علوي الباشا: مأرب تتعرض لأشرس الهجمات الممنهجة على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية

حذر النائب علوي الباشا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي، من تفاقم الأوضاع في مأرب والتي تشهد انتهاكات ممنهجة ومستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف الأحياء السكنية والقرى المأهولة بالسكان بالصواريخ الباليستية والقذائف المدفعية .
ولفت" الباشا"، في تصريحات خـــاصة لـ "دوت الخليج"، إلى أن محافظة مأرب تتعرض لأكبر وأشرس الهجمات الحوثية تلك المحافظة اليمنية التي تؤوي مليوني ومائة وخمسون ألف نازح فروا من نيران ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تمارس أقصي أنواع التصعيد بدعم من إيران و بأسلحة إيرانية الصنع، وتنفيذ أجندات إيرانية .
وطالب" الباشا رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي"، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، بسرعة التحرك الفوري الذي يرقى لمستوى الوضع الكارثي في اليمن لوقف الانتهاكات الحوثية ضد النازحين الذين يخضع بعضهم للحصار من قبل الحوثيين و استخدامهم كـ دروع بشرية وتهجيرهم.
وحول مستقبل الأزمة اليمنية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة لـ جوبايدن، توقع "الباشا"، أن يتجه الوضع لخفض التصعيد لاسيما وأن الإدارة الأمريكية الجديدة تتجه منذ اللحظة الأولي لإعادة المسار السياسي، فضلًا عن تحركها بتعيين مبعوث دولي خاص للمرة الأولى في اليمن.
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