أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 184 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 184 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 184 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 10 غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والدريهمي والتحيتا.

وأشار المصدر إلى رصد 17 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 وحيس والمنظر والتحيتا والدريهمي والفازة.

وذكر المصدر أن الخروقات شملت أيضاً 30 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و128 خرقًا بالأعيرة النارية.