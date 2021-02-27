أرادت شابة بريطانية وعائلتها تجريب شيء جديد خلال علطة يقضونها في إحدى جزر الباهاما في البحر الكاريبي، لينتهي بهم المطاف إلى اكتشاف جسم غريب للغاية.
ونشرت تفاصيل القصة، صحيفة "إندبندنت" البريطانية، السبت، التي قالت إن الجسم على ما يبدو إما سقط من مركبة فضائية أو قمر اصطناعي من صنع الروس.
وذكرت مانون كلارك، البالغة من العمر 24 عاما، أنها لاحظت، بينما كانت تسير مع والدتها، شيئا يلمع في الليل، رغم أن رمال الشاطئ كانت قد غطت أجزاء كبيرة منه.
وقالت إن الجسم كان دائري الشكل، مصنوع من مادة التيتانيوم ويبلغ وزنه 41 كيلوغراما، وعليه كتابة بـاللغة الروسية.
وأضافت :"كان بإمكاننا رؤية الكتابة الروسية على جانب (الجسم الكروي). وواصلنا الحفر على الجسم. كانت خطوة جريئة بعض الشيء نظًا لأنه لم يكن لدينا أي فكرة عما كان".
ويعتقد خبراء الفضاء، بحسب الصحيفة البريطانية، أن الكرة يمكن أن تكون خزان وقود الهيدرازين الدافعة لقمر صناعي أو مركبة فضائية ، على الرغم من عدم اليقين بشأن مصدرها وكيف أصبحت على الشاطئ.
وقال مارك مورابيتو ، رئيس شركة ورائد فضاء تحت التدريب، إنه "متأكد بنسبة 99 في المائة من أنه خزان هيدرازين في صاروخ من نوع ما" يستخدم في إطلاق الأقمار الاصطناعية.
ويشير النص الروسي الموجود على الجسم إلى أن نطاق درجة حرارة التشغيل، وسعة تصل إلى حولى 43 لترا ، ووزن يبلغ حوالي 41 كيلو غرام، كما يشير أيضا إلى أنه ربما تم بناؤه في عام 2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جسم كروي غريب يظهر في الكاريبي.. والتفسير عند علماء الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.