وزير الثقافة الفلسطينى يعلن إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وكتب أبو سيف على "تويتر": "بعد مرور 5 أيام على مخالطتى لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتى بفيروس كورونا".

وأضاف: "السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".

ونفى أبو سيف الأسبوع الماضى إصابته بالفيروس، مشيرا إلى أنه "بعد عودتى من غزة الأحد الماضى، خالطت أحد الزملاء الذى تبين فيما بعد أنه مصاب بالفيروس".

وأشار إلى أنه أتخذ كافة الإجراءات الصحية المنصوص عليها.