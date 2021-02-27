الإفراج عن 59 من ناشطى الحراك الشعبى فى الجزائر بعفو رئاسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم السبت، الإفراج عن 59 شخصا من معتقلى الحراك الشعبى فى إطار العفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال بيان صادر عن وزارة العدل الجزائرية، إنه بعد انقضاء الآجال القانونية، واستكمال الإجراءات القضائية، فإن عدد المعفى عنهم هو 59 شخصا وهو العدد نفسه الذى أعلن عنه الرئيس الجزائرى. وكان الرئيس الجزائرى، قد أكد فى وقت سابق أنه سيتم الافراج عن عدد من المعتقلين يتراوح ما بين 55 و60 شخصا، وفقا لصحيفة لوسائل إعلام جزائرية. والأسبوع الماضى، أفرجت السلطات الجزائرية عن الصحفى خالد درارنى فى إطار العفو الرئاسى. وكان درارنى اعتقل فى مارس 2020 بتهم المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.

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